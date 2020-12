One Piece, capítulo 1.000: descifrando teorías con El Quinto Emperador

Allá por julio de 1997, la revista Shonen Jump publicó el primer capítulo de una aventura de piratas titulada One Piece. Y 23 años más tarde, el creador Eiichiro Oda continúa dibujando de manera semanal esta increíble historia, al punto en que está tan solo a un episodio de llegar al impresionante número 1.000, un dígito más que importante para todos los fanáticos de este anime, quienes crecieron con las aventuras de los ‘Sombrero de Paja’.

Uno de ellos es el español Ander López, mejor conocido en el mundo de los youtubers como El Quinto Emperador . Tito, como suelen llamarle sus seguidores, se dio un tiempo para conversar con La República sobre lo que cree que pasará en el capítulo 1.000 de One Piece. Asimismo, se mostró emocionado porque su obra favorita haya llegado a este importante número. ¿Luffy matará a Kaido? ¿Sabremos algo de los D.? ¿Cómo culminará la saga de Wano? Lo descubrirás a continuación.

- ¿Qué expectativas tienes por el capítulo 1.000 y qué crees que sucederá?

Es muy difícil predecir qué puede ocurrir porque Oda nos puede venir desde un capítulo íntegramente dedicado a Wano, con situaciones épicas como Luffy frente a los dos Yonkou, o un paseo por todo el mundo y conocer los resultados del Reverie, ver qué está haciendo Shanks, qué traman los revolucionarios, etc.

En lo personal tengo altas expectativas, pero me da un poco de miedo que nos estemos emocionando demasiado. Puede que el capítulo tome un rumbo que no nos esperemos. Apostaría por gran parte del capítulo en Wano y que descubriremos un poquito sobre lo que significa la D.

- Al ser creador de contenido y coleccionista de One Piece, ¿qué sientes al saber que llegará a este importante número?

Me emociona. Cuando empecé esta aventura, nunca imaginé que llegaría al capítulo número 1.000 comentándolo con tantísimos seguidores que me apoyan. Creo que poder vivir un presente con un capítulo tan importante es un honor y algo super especial para muchísima gente, algo histórico en el mundo de las historias (no solo mangas). Espero poder estar a la altura, tanto con la review como con la lectura del capítulo junto a los nakamas en directo.

- Oda declaró que piensa culminar su historia en cinco años, ¿cuánto crees que le falte para acabar?

Es algo impredecible, pero algo que sí que creo es que en esta ocasión está más cerca de acertar que nunca. Cuando vas por mediados de la historia, es muy difícil saber qué acabarás introduciendo y de qué prescindirás. Sin embargo, Oda a estas alturas ya debe tener todo claro, sabrá cuáles son los sucesos definitivos y si que se puede hacer un cálculo más acertado. Aún así, yo apostaría a que todavía le quedan de seis a siete años. Confío en que haya vuelto a fallar (risas).

- ¿Te atreves a apostar cómo terminará la saga de Wano?

Muy complicado, pero no creo que imposible. Para mí, Wano va a tener dos finales. Primero el tema de la dictadura Orocho-Kaido, la hambruna, desigualdades y más terminarán y cerrarán el arco de una manera positiva. El país estará sanado y todo en su sitio.

Segundo, para la historia es muy posible que Wano sea el inicio del final y no tenga uno cerrado, sino con sucesos que obliguen a los Mugiwara a viajar a otro lugar (Elbaf, Isla Gyojin) y ahí continuar con los sucesos desencadenados en el país de los samuráis, ya sean por Big Mom, Kaido, Kurohige o incluso el Gobierno mundial.

- Sabemos que Luffy no es de matar, sin embargo, parece ser la única manera de detener a Kaido. ¿Crees que lo hará?

No me sorprendería que fuera el primer rival que Luffy asesine, pero eso lo veo como un rol más para gente del tipo de Zoro, o de alguien inesperado como Kid o Kurohige.

Ander López creó 'El Quinto Emperador'. Foto: captura YouTube

El Quinto Emperador

En relación a un ámbito más personal, Ander López nos cuenta cómo eligió este peculiar nombre para su canal de YouTube. Desde cuándo sigue One Piece, cómo se siente compartir con demás fanáticos de la saga creada por Eiichiro Oda, sobre los tatuajes que se ha realizado y si es que recomendaría el anime a otras personas.

- ¿Cómo y cuándo se te ocurrió el nombre El Quinto Emperador?

De una razón muy sencilla. Cuando empecé en YouTube, en One Piece había cuatro emperadores y yo decidí ser el Quinto (risas). Aunque luego llegó Luffy y me lo robo.

- ¿Cómo es tu día a día con respecto a tu canal de YouTube? ¿Cuántas horas le dedicas y de dónde sacas tantas teorías?

Mi día a día está bastante involucrado con el canal, prácticamente todos los días intento traer al menos un video o un directo porque me ocupa un tiempo que deseo que sea ocupado por esto. Me llena, me entretiene y me da muchos beneficios, tanto sociales como económicos. Los días de video le dedico unas tres o cuatro horas y los directos solamente lo que duren estos, que suelen ser entre una a dos.

El contenido lo saco básicamente de mi cabeza (risas). Muchos de mis videos vienen a raíz de las dudas, preguntas u opiniones de los seguidores, así que en gran medida me dedico a solventar estas dudas y compartir sus opiniones.

- ¿Qué opinan tus amigos o familiares con respecto a tu trabajo como youtuber?

Pues no hay nadie que me haya criticado. A todos les parece genial que pueda dedicarme a algo que me apasione y me dé tantísima libertad. Entre amigos sí que suele haber bromas de que me busque un trabajo o que no me merezco lo que gano, pero siempre son bromas tirando de los clásicos tópicos de la gente criticona. En general todo el mundo entiende y les parece genial, que todo el mundo debería de buscar un trabajo que los llene como me llena a mí.

- ¿Consumes todo el día One Piece? ¿Eres de los que camina y piensa en una teoría o busca a alguien para conversar sobre esto?

Para nada, más allá de cuando estoy creando contenido (videos y directos) y respondiendo mensajes de seguidores, no pienso prácticamente nada en la serie. Se separar muy bien One Piece de mi vida privada.

- ¿Desde cuándo sigues One Piece y qué significa este anime para ti?

Quitando que vi un poco cuando era niño. Empecé seriamente de nuevo en 2014 y desde entonces es un vicio, pero me es imposible explicar qué es para mi. Básicamente porque podría resumirse en que lo es casi todo. Mi vida ha pegado un giro gracias a One Piece. Trabajo hablando de este, colecciono gracias a este, tengo muchísimas amistades gracias a este, tengo un brazo tatuado dedicado a este y algunas de las mejores experiencias vienen gracias a One Piece, como mis viajes a eventos y demás. ¿Cómo se puede explicar qué es One Piece para mí conociendo todo esto? Sí, lo es casi todo.

- ¿Recomendarías el anime a alguna persona?

Claro, a todo el mundo porque sea como sea le puede gustar el mundo del anime, es algo muy abierto y con muchos estilos. Otra cosa es One Piece. Hace falta tener mucha paciencia, son 1.000 capítulos (risas). Aún así, también lo recomendaría obviamente.

- Por último, ¿cómo así decidiste hacerte tatuajes sobre One Piece?

Siempre he sido un poco cabeza loca para el tema de tatuajes y demás. Al principio solo quería hacerme la bandera, pero como le pasa a casi todo el mundo cuando te haces un tatuaje, tu cuerpo te empieza a pedir más. Los empiezas a visualizar en tu piel y nace el vicio por los tatuajes (risas).

Hace no mucho decidí que me haría un brazo entero de tatuajes y que todos girarían entorno a One Piece porque esta serie me ha dado una nueva vida. Creo que no es una exageración darle yo un brazo. Creo que, por mucho que algún día deje de hablar sobre la serie públicamente, ha marcado demasiado en mi vida como para tener solamente unas figuras que pueden desaparecer en cualquier momento. One Piece es eterno, en la mente de la gente y ahora también en mi piel.