The Honor Student at Magic High School: se confirma que manga llegará a su final en junio

La edición de julio de la conocida revista Weekly Dengeki Daioh de la editorial Kadokawa reveló este miércoles 27 de mayo que el manga spin-off ‘The Honor Student at Magic High School’, centrado en la historia de Miyuki, realizado por el mangaka Yu Mori, llegará a su final en la edición 27 de la revista programada para lanzarse en el mes de junio.

The Honor Student at Magic High School

El mangaka Yu Mori comenzó a serializar su manga spin off, inspirado en la obra del conocido dibujante Tsutomu Sato, ‘The irregular at magic high school’, en la revista Weekly Dengeki Daio de Kadokawa desde el año 2012, y a mediados del año pasado se lanzó el décimo volumen compilado de su historia.

La segunda temporada del anime, Mahoka Koko no Rettosei: Raihosha-hen ( The irregular at magic high school: Visitor Arc), comenzará a emitirse en julio. Adapta el arco del mismo nombre de los volúmenes 9-11 de la serie de novelas ligeras del autor Satou.

The Irregular at Magic High School

The Irregular at Magic High School

La empresa Yen Press ha licenciado la emisión del anime basado en la serie de mangas dibujados por el mangaka Tsutomu Sato. La franquicia general de libros y mangas tiene 15 millones de copias impresas, y las novelas originales poseen 10 millones de copias en circulación.

The Honor Student at Magic High School - Sinopsis

Ha pasado un siglo desde que la magia, la verdadera magia, el material de las leyendas, ha regresado al mundo. Es primavera, la temporada de nuevos comienzos, y una nueva clase de estudiantes está a punto de comenzar sus estudios en la Primera Escuela Secundaria de la Academia Nacional de Magia, apodada: Magic High.