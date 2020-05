Kimetsu no Yaiba: se confirma que manga tendrá un spin-off centrado en querido personaje

Kimetsu no Yaiba, el manga la dibujante Koyoharu Gotouge dio por terminada su historia en la edición 24 de este año de la Weekly Shonen Jump que se publicó el día lunes. En este último lanzamiento de la revista, se informó también que el dibujante Ryoji Hirano lanzará un manga spin-off titulado ‘Kimetsu no Yaiba: Rengoku Gaiden’, centrado en el personaje de Kyojuro Rengoku, sin embargo, de momento no se ha dado mayor detalle ni fecha para su salida.

Ryoji Hirano escribió antes para la editorial Shueisha cuatro mangas spin-off de Kimetsu no Yaiba que fueron publicados en la plataforma virtual ‘MangaPlus’ en el año 2019. Entre sus trabajos más importantes está el capítulo llamado “Kimetsu no Yaiba: Tomioka Giyu Gaiden” que debutó en la Weekly Shonen Jump en abril del 2019.

Kimetsu no Yaiba alcanzó el clímax de su historia en la edición 23 de la revista Weekly Shonen Jump el 11 de mayo de este año. Gotouge lanzó su obra en febrero del 2016 y la franquicia en su conjunto ahora tiene más de 60 millones de copias en circulación, ese número incluye copias digitales y alrededor de 2,8 millones de copias del vigésimo volumen, que fue publicado el viernes 15 de mayo. Los volúmenes compilados 21, 22 y 23 tendrán versiones especiales que incluirán merchandising nunca antes vista.

El manga inspiró en abril de 2019 un anime que llegó a tener hasta 26 capítulos. Aniplex licenció la serie y se encuentra disponible en los servidores de Hulu, Crunchyroll y FunimationNow.