Pokémon: Ash y Go ¿El shipping definitivo del anime? [FOTOS]

Pokémon es uno de los animes más recordados y queridos por los fanáticos ya que hasta el día de hoy continúa con su emisión, con la octava temporada. Esta nueva aventura tiene como protagonista a Satoshi y Go, el par de chicos que se convirtieron en becarios del laboratorio del profesor Sakuragi, mientras que uno intenta convertirse en maestro pokémon, el otro busca capturar a todas las criaturas del mundo, incluido al legendario mew.

Pero en medio de tanta emoción hay algo que ha llamado bastante la atención de todos los seguidores de la franquicia, y es que a diferencia de otras temporadas, esta no tiene a ninguna chica ‘pokegirl’ como acompañante, por lo que se creyó que en esta ocasión los fanáticos no llegarían a shippear a nadie con Ash, pero resulta que no es así.

Desde los primero capítulos llamó mucho la atención de Go, ya que tenía una apariencia muy femenina, pero no fue sino hasta el capítulo 03 que empezó a leerse en internet la aparición de un nuevo shippeo “AshxGo”.

Parece que cierto chico se está enamorando de Ash 🤭 🌈 pic.twitter.com/tdyu8sFExg — Centro Pokémon (@CentroPokemon) December 1, 2019

Mucho se comentó acerca de esta nueva “pareja” y para que no se diga que es cosa solo de los fanáticos, a través de las cuentas oficiales de Pokémon se han compartido dos imágenes que muestran a la dupla protagonista bastantes felices, pero en situaciones que hacen volar la imaginación de los fanáticos.