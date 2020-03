Dragon Ball: los cinco personajes que Vegeta no ha podido derrotar [VIDEOS]

La rivalidad entre Goku y Vegeta es un aspecto importante en la historia de Dragon Ball, sin embargo, ellos también llegaron a ser grandes compañeros en batalla.

Solo basta ver cómo en Dragon Ball Super la ‘amistad’ que tienen va más allá de determinar quién es el mas fuerte, sino también qué saiyajin logra derrotar a más villanos en el arco.

Si bien Vegeta no es el personaje principal de Dragon Ball, ha logrado ganarse el respeto de los fans de Akira Toriyama. El saiyajin ha pasado gran parte de la historia de la marca con la idea de superar a Goku, pero, en ese viaje, ha tenido varios encuentros dignos de recordar. A veces no ha ganado, no obstante, consiguió entretener a los televidentes.

Los personajes que todavía no ha podido derrotar Vegeta

Jiren vs. Vegeta

El Torneo de Poder presentó a Jiren como una fuerza imparable. El único que pudo darle pelea al guerrero fue Goku, quien tuvo que superar sus límites y solicitar la ayuda de Freezer y Android 17 para que el Universo 7 se asegure una victoria. Si bien Vegeta no tuvo mayor intervención, sí peleó contra él.

Vegeta vs. Freezer

Incluso cuando Vegeta pudo llegar a ser más fuerte que Freezer en algún momento, la serie no nos ha permitido ver cómo el saiyajin acaba con él. Vegeta solo logró vencer a Frost como premio de consolación en Dragon Ball Super.

Whis vs. Vegeta

En la Batalla de los dioses se presentó a Bills como el antagonista más fuerte que Goku enfrentó, pero luego se dio a conocer que Whis no solo es más fuerte que él, sino que es el maestro del dios de la destrucción.

Vegeta vs. Bills

Si bien el primer encuentro entre ambos no fue el mejor, es cierto que ahora Bills y Vegeta no se llevan mal, respetan su fuerza. Fans siguen esperando un nuevo encuentro en el manga para saber si el saiyajin podrá o no derrotarlo.

Vegeta reconoce que Goku es más fuerte que él

Vegeta no ha logrado vencer en fuerza a Goku, pero ha tenido “victorias” contra él. Estas no se pueden considerar luchas ganadas, desde luego. Lo que si es cierto es que el ‘Príncipe de los saiyajin’ reconoció en más de una vez que el guerrero es uno de los más fuertes del Universo 7.