Ranking semanal: Dr. Stone sorprende llegando al primer puesto y MHA vuelve al top

Este lunes 10 de febrero se lanzó en Japón la edición #11 - 2020 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump, y junto con esta el tan esperado Ranking Semanal de Popularidad que ha traído grandes sorpresas. En este último lanzamiento trae grandes sorpresas, ya que Dr. Stone ocupa el primer puesto y My Hero Academia ha vuelto a lo más alto después de mucho tiempo. En esta ocasión One Piece no participó ya que está en su semana de descanso y Kimetsu no Yaiba tampoco porque ha sacado una nueva portada.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican cada 7 días una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana Dr. Stone sorprende llegando a la primera posición, mientras que lo sigue muy de cerca My Hero Academia en el segundo puesto y detrás de ellos está Yakusoku no Neverland en el tercer puesto.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #11 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump

1. Dr. Stone

2. My Hero Academia

3. The Promised Neverland

4. Chainsaw Man

5. Jujutsu Kaisen

6. Act-Age

7. Yuna de la posada Yuragi

8. Black Clover

9. Agravity Boys (Capítulo de 23 páginas)

10. Mitama Ghost Security

11. Yozakura-san Chi no Daisakusen

12. Samurai 8

13. Zipman!!

Shonen Jump

La semana pasada, la portada estuvo dedicada a un nuevo manga en lanzamiento, se trató de ‘Guardian of the Witch’, obra escrita por el Sakano, pero esta semana la Shonen Jump vuelve a lo de siempre colocando a uno de los populares, se trata de ‘Kimetsu no Yaiba', la obra del mangaka Koyoharu Gotoge, que cada vez está más cerca de su final.

Shonen Jump

Entre las curiosidades de esta semana está que dos conocidos títulos, Black Clover y Haikyuu no tendrá capítulos en esta ocasión. Por otro lado se ha anunciado que los dos lanzamientos más recientes ‘Mashle’ y ‘Guardian of the Witch’ ya pueden ser encontrados en el catálogo virtual del sitio web oficial de la Shonen Jump, MangaPlus.