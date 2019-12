One Piece manga 965: SPOILERS, ¡Gold D. Roger planea nuevo ataque!

Todos estaban esperando el manga 965 de One Piece, pero debido al que Eiichiro Oda se tomó un descanso de una semana, su obra se retrasó un poco. Pero finalmente regresa y ahora ha cambiado el rumbo de su trama y se ha dado un momento para explicar el pasado de uno de los personajes claves en el ascenso a ‘Rey Pirata’ de Gol D. Rogger, se trata de Kozuki Oden, el samurai de Wano que parece esconder algún secreto que podría beneficiar a los Mugiwara.

En el pasado capítulo 964 de One Piece se nos mostraron las aventuras de Oden, aquí vimos como el hijo del Shogun la insistía a Shirohige para que lo dejara unirse a su tripulación, pero este se negaba, pero tras pasar un complicado reto finalmente consigue subir al barco, también presenciamos el encuentro con Toki, la chica que salta a través del tiempo, tras esto viven una serie de locuras y al final podemos ver a los niños Shanks, Buggy, además de a un joven Gol D. Rogger.

A continuación te dejamos con los SPOILERS del manga 965 de One Piece, los cuales han llegado gracias a la página de facebook “Los Mugiwara Scans”:

ONE PIECE MANGA 965 SPOILERS COMPLETOS

-Toki pretende ir a Wanokuni porque es el país natal de sus padres, aunque ella no sabe dónde nació en realidad.

- Los Piratas de Shirogihe son perseguidos por los Marines. Oden, que no sabía sobre el alcance o la existencia del Gobierno Mundial, pensó que era extraño que no lucharan contra Wano. Sirohige le cuenta que el gobierno no considera a Wano como parte de su territorio.

- Momonosuke nace 2 años después de que Oden y Toki se uniesen a los Piratas de Shirohige. Oden ahora tiene un cartel de se busca, por lo que Izo piensa que debería pensar en su familia y regresar, pero Oden se niega debido a que aún no ha encontrado una respuesta. Toki dijo que estaba de acuerdo con lo haga Oden.

- Los Piratas de Shirohige han crecido tanto que ahora tiene 5 divisiones. Oden es el comandante de la 2º división. Un huérfano que no tiene a dónde ir, Teach, también se une a la banda.

- Mientras continúan con sus aventuras, las ganas de Oden de volver a casa van aumentando.

- Sukiyaki está gravemente enfermo y quiere que Oden fuera su sucesor, sin embargo, debido a la ausencia de Oden, Orochi estaba trabajando como sustituto mientras oculta su apellido, Kurozumi.

- Orochi promete pagar su deuda con Oden y Sukiyaki mientras limpia el apellido Kurozumi. Su abuelo cometió seppuku después de perder ante la familia Kozuki. Antiguamente fueron una de las 5 grandes familias de Wano. Orochi ha estado trabajando con una anciana, la usuaria de Mane Mane no Mi (cuyo usuario actual es Bon-chan), preparándose para convertirse en Shogun. Cuando conoció a Yasuie no le dijo nada de su familia, sólo le dijo que había muerto por enfermedad.

- En el 4º año de su viaje con los Piratas de Shirohige, Oden conoció a los Piratas de Roger. Estos han derrotado a unos Marines con facilidad, Roger dice que no es divertido luchar con Marines tan débiles, no son rivales al nivel de Garp o Sengoku.

- Roger sabe que no le queda mucho tiempo, así que empieza a pensar que es momento de matar a Shirohige, aunque él mismo muera en el proceso.