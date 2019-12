Nanatsu no Taizai EN VIVO ONLINE 3x10: ¿Dónde ver el episodio 10 de la temporada 3?

VER Nanatsu no Taizai 3x10 ONLINE SUB ESPAÑOL | Los episodios de Seven Deadly Sins se van haciendo cada vez más emocionante, mostrando el pasado de algunos personajes y ahora enfocado en Gowther, pecado de la “Cabra de la lujuria”, quien descubrirá por qué aparentemente se quedó sin corazón.

Además, otro punto importante fue el entrenamiento que pasaron Diana y King para recrear la guerra santa, quienes vieron qué fue lo que realmente sucedió y por qué algunos compañeros tomaron tales decisiones. Ahora que la pareja logró superar la prueba, la trama se va relacionando a Elizabeth y su origen como diosa.

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 3 de Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin?

Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin, capítulo 10 se estrenará en Japón este 11 de diciembre de 2019 a las 3:30 a. m. (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno.

Centroamérica (excepto Panamá): Miércoles 11 de diciembre a las 2:30 A. M.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Miércoles 11 de diciembre a las 3:30 A. M.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Miércoles 11 de diciembre a las 4:30 A. M.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Miércoles 11 de diciembre a las 5:30 A. M.

Tráiler de Nanatsu no Taizai tercera temporada

¿Qué pasó en Nanatsu no Taizai 3x09?

El capítulo comienza mostrando el castillo de Liones, en donde se encuentran los demonios, que ahora usan este lugar como una base, además de los humanos a los que les han lavado el cerebro. En este lugar anda merodeando Orlondi, un vampiro que le sirve a Merlín, pero termina siendo interceptado por Zeldris, quien se encarga de mandar un maldición que inmoviliza a la bruja por un momento.

Tras esto comienzan las celebraciones por la reunión de los Siete Pecados Capitales, quienes habían estado separados por mucho tiempo, todo parece ir en orden hasta que Elizabeth empieza a cuestionar su origen, entonces decide hablar con Meliodas al día siguiente, pero este termina por ocultar la verdad de la joven princesa. Pero sucede algo inesperado, la maldición que tiene Merlín es demasiado fuerte y amenaza con matarla, por lo que llaman a la señorita para que la cure.

Elizabeth acude a la habitación de Merlín y usa su magia para curarla, pero al entrar en su conciencia se encuentra con Zeldris, quien le dice toda la verdad que Meliodas no pudo, acerca que hace 3000 años ella fue una diosa y que desde entonces ha estado reencarnando una y otra vez para encontrarse con su amado, pero que esto solo le está causando dolor a su hermano.

Al día siguiente parece que todo va en orden, pero de un momento a otro Elizabeth empieza a recuperar los recuerdos de sus vidas pasadas, en sus ojos aparecen los símbolos de las diosas y luego se desmaya, es entonces que Meliodas les menciona a todos que una vez haya recuperado los recuerdos en su totalidad, su amada morirá a los 3 días. ¿Qué puede pasar ahora?