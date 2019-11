My Hero Academia: conoce a los nuevos villanos que aparecerán en la nueva película [FOTOS]

El mes pasado se reveló un nuevo tráiler promocional de la próxima película de MHA, que lleva por título My Hero Academia: Heroes Rising. En este se pudo ver un poco más acerca de la participación de los personajes en lo que el autor promete será el enfrentamiento más épico de la franquicia hasta el momento, ya que a diferencia de en ocasiones anteriores, ahora los jóvenes estudiantes estarán totalmente solos en contra de un villano que rivaliza con el poder del villano All For One.

Pero esta semana a través de la nueva edición de la revista japonesa Weekly Shonen Jump se han publicado nuevos diseños para personajes, en esta ocasión no se trata de ningún héroe, sino que se ha dado a conocer como serán dos de los villanos que le darán más de un problema a Deku y sus amigos cuando se vena atrapados en medio del caos.

El primero que se ve se llama ‘Mummy’, su seiyu será Kousuke Toriumi, este es un ninja que lleva su cuerpo tapado por vendajes rojos y carga con una espada y un par de armas en sus bolsillos.

El otro se hace llamar ‘Chimera’, su seiyuu será Shunsuke Takeuchi, este tiene la apariencia de la fusión entre un animal canino y un lagarto, viste con camisa, Gabardina y pantalones.

Y por último pero no menos importante, Nine, con su seiyuu Inoue Yoshio, este es el líder de los villanos y viste bastante elegante, aunque todo su cuerpo está recubierto con una poderosa armadura.

My Hero Academia: Heroes Rising está programado para estrenarse este 20 de diciembre en Japón, pero aún no hay noticias sobre su lanzamiento a otros países. La sinopsis dice lo siguiente “¡Una historia imperdible llena de pasión! ¡En esta película, Deku, Bakugo, Ochaco, Todoroki y todos los demás miembros de la Clase A aparecerán! Aunque All Might fue admirado por muchos en todo el mundo, fue con un corazón triste que tuvo que renunciar a su papel de héroe como el Símbolo de la Paz. Debido a esto, una fuerza oscura que se movía detrás de escena, un villano llamado Nine que puede ser considerado el mejor villano hasta ahora ".