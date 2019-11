Kimetsu no Yaiba superó a One Piece y ahora es el manga más vendido del 2019 [FOTOS]

Tal parece que al manga de los piratas no le está yendo muy bien. Al fin se ha revelado la lista de los mangas más vendidos hasta el momento en el 2019. Kimetsu no Yaiba ha dado la gran sorpresa superando a la obra que lleva más de 20 años en el mercado One Piece.

Según el top publicado por la reconocida revista japonesa Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha, el manga de Kimetsu no Yaiba ha superado por más de 200,000 copias a One Piece, dejando así atrás a una de las obras shonen más populares de los últimos años.

El incremento en las ventas de este manga que es bastante reciente, se debería a la gran aceptación en su anime, lo que ha llevado a miles de fanáticos a enamorarse de la franquicia y empezar a adquirir volúmenes de mangas, apoyando así al número de ventas que ha tenido KNY que superó finalmente a One Piece.

Por el momento podemos afirmar que Kimetsu no Yaiba es el manga más vendido del 2019, pero aún faltan 2 meses para que termine el año, así que las cosas podrían cambiar y devolverle a One Piece el tan preciado primer lugar ¿Será que lo conseguirá?

Publicado en la revista Weekly shonen Jump, Kimetsu no Yaiba es un manga que lleva 3 años de serialización. Está dibujado por el reconocido mangaka japonés Kiyoharu Gotoge. Su gran aceptación lo llevó incluso a tener una adaptación animada de 26 capítulos.

Kimetsu no Yaiba

Cuenta la historia de Tanjiro, un joven cuya familia fue aniquilada por demonios, solo sobrevivieron él y su hermana. Lo que no esperaba es que la pequeña a quien siempre protegía, se terminaría convirtiendo en uno de los monstruos que terminó con sus padres. Tiempo después decide convertirse en un cazador de demonios, para así encontrar la forma de regresar a su hermana menor a la normalidad.