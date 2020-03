Denuncian planes de motín en el penal ‘Piedras Gordas’

En medio de la emergencia sanitaria que golpea al país a causa del Coronavirus, un grupo de prontuariados reclusos del penal Ancón 1 (ex ‘Piedras Gordas’) estaría aprovechando la situación para iniciar un motín y tomar dicho establecimiento penitenciario, como viene ocurriendo en otras regiones. Así lo denunciaron familiares de otros internos que temen que la violencia se salga de control y pueda poner en riesgo sus vidas.

La situación, según informaron, se habría desencadenado el último domingo, cuando delegados del pabellón 6 empezaron a azuzar a los reclusos para levantarse contra el personal del INPE y exigir que repongan las visitas y se extremen las medidas de seguridad contra la pandemia. “No todos los presos están de acuerdo con el motín y por esa razón hubo algunas trifulcas, en las que incluso resultó herido un sujeto”, señaló un familiar de un reo, de apellido Campos.

Un parte policial con fecha 30 de marzo confirmaría esta información. Según dicho documento, al que este medio tuvo acceso, el recluso Freddy Gonzalez Bendezú (39), interno del pabellón 9, fue atacado con un arma blanca resultando herido en el abdomen. Sus compañeros de pabellón, señalan que el ataque y el inicio de la revuelta habría sido gestada por un grupo de reos del pabellón 6, a los que acusan de comercializar licor, drogas y armas dentro de la cárcel.

Parte policial que informa sobre agresión dentro recinto penitenciario.

“No sólo eso, también tienen acceso a celulares y hasta controlan el aquiler de celdas. Ahora, aprovechando el tema del Coronavirus, quieren levantarse contra las autoridades del penal y poner en riesgo a otros reos. No se puede negar que dentro del penal no hay jabón, ni les dan ni mascarillas, y ahora con la suspensión de visitas menos aún, pero esa no es la causa real de su levantamiento, ellos solo quieren tener el control de todo”, refirió Campos.

El denunciante, señaló con nombres propios a cuatro sujetos, José Carlos Acuña Rojas (a) 'Ruso’, Alfredo Urrego Prado (a) ‘Pepe Lucho’, Héctor Brian Medrano Soto (a) ‘Brian’ y Martín Ríos Ferrel. “Ellos dirigen todo dentro del penal, pero como ha habido cambios en el INPE, quieren hacerse notar, bajo el pretexto de que hay enfermos dentro del penal y sumándose a otros motines que vienen sucediendo en otros penales”, acotó el denunciante.

Reclusos que estarían implicados en el supuesto intento de motín.

Se espera que el INPE tome acciones al respecto y en la brevedad pueda emitir alguna respuesta a las llamadas que realizamos en busca de una versión oficial. Al cierre de esta nota, trascendió que la situación de insurgencia en otros penales, como en el de Yanamilla, en Ayacucho, ya había sido controlada.