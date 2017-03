90% de cusqueños cree que hubo corrupción en caso Chinchero, según Datum

La última encuesta de Datum publicada este viernes en Perú21 reveló que 9 de cada 10 cusqueños cree que hubo corrupción en el caso Chinchero, debido a la modificación del contrato.

La encuesta fue realizada a 50 entrevistados y el 90% percibió que existe corrupción en la modificación del contrato. Además, el 8% asegura que no existe corrupción en el caso Chinchero y el 2% no sabe o no opina.

PUEDES VER: Aprobación del presidente Kuczynski baja 6 puntos y llega a 35 %, según Datum

Esta mañana, el presidente se manifestó respecto al caso Chinchero. “Es fundamental tener un nuevo aeropuerto en el Cusco (...) La llegada a Chinchero en un avión es en línea recta, mientras que a Velazco Astete es entre montañas”, dijo.

“Estoy a favor de obras públicas. Construí la segunda etapa del Mantaro, pero miremos el teleférico de Kuelap. ¿Lo hubiera hecho el Ministerio de Transportes sin la tecnología francesa? No”, explicó Kuczynski.

“El contrato que se licitó hace dos años en el anterior gobierno fue un contrato con defectos, no había suficiente capital y había mucha deuda. Hemos forzado a que los inversionistas pongan más de su plata y se ha reducido sustancialmente la deuda. El costo del proyecto ha bajado en 40% y creo que eso es positivo”, añadió el mandatario.