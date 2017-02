Ministra Romero Lozada se presenta hoy ante la Comisión Lava Jato

Ana María Romero Lozada, se presentará este lunes por la tarde ante la Comisión La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,, se presentará este lunes por la tarde ante la Comisión Lava Jato del Congreso para esclarecer los aportes que recibió la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia -que ella presidió- de parte de la empresa brasileña Odebrecht

Se tiene previsto que Romero Lozada acuda a las 4 p.m. de este lunes al hemiciclo Raúl Porras Barrenecchea. Y es que, según el informe de dicho grupo parlamentario en el período anterior, dicha ONG -fundada por el ex presidente Alejandro Toledo- recibió US$ 71.536 por parte de Odebretch.

Es importante precisar que, al respecto, Romero Lozada ha manifestado que los fondos donados por la constructora brasileña fueron destinados para la organización de cinco eventos, entre los años 2009 y 2011.

“Las cuentas están claras. No ha habido un sol que haya ingresado al Centro Global que yo no haya autorizado. No ha habido nada irregular. Somos auditados por la APCI y la Sunat”, había declarado la titular de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hace unos días.

Cabe precisar que en la cita Romero Lozada también brindará su versión sobre los aportes de otras empresas a dicha ONG, como es el caso de Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, entre otras.