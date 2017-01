Pokémon Go: ahora podrás escuchar música mientras buscas pokémones

Pese a que ha perdido la fiebre que desató en los meses posteriores a su lanzamiento, Pokémon Go se sigue actualizando en un intento por mantener a sus usuarios y seducir a quienes lo abandonaron o juegan esporádicamente.

La compañía, al parecer, se dio cuenta -recién- que su videojuego obliga a pasar largas jornadas caminando por las calles en busca de estas criaturas, es por eso que pretende hacerlas más entretenidas. Para ello lanzó una actualización que permite escuchar música mientras jugamos.

Ya no tendremos que conformarnos con la música de fondo de Pokémon Go, sino que podremos elegir qué es lo que vamos a escuchar. En anteriores versiones, cuando ejecutábamos el juego mientras escuchábamos música, esta se detenía de forma automática, cosa que no ocurrirá ahora.

La versión que contiene esta nueva característica es Pokémon Go 0.55.0. Miles de jugadores en todo el mundo ya la están disfrutando y fueron precisamente ellos quienes anunciaron la novedad.

De esta forma ya podemos pasear tranquilamente escuchando nuestra música favorita mientras buscamos pokémones . Ahora estas dos actividades son totalmente complementarias.

Estos cambios llegan después de conocer que en la última semana han desaparecido dos pokémones del juego, un detalle que no ha pasado inadvertido para los millones de jugadores.