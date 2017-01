Con este video le demuestran a Trump lo complicado que será construir el muro

Lo que aparentemente no ha considerado el sucesor de Barack Obama es las dificultades que deberá sortear si decide completar la barrera que quiere construir como medida para frenar la migración ilegal.

El cineasta Josh Begley elaboró en este marco un video que expone con más de 200 mil fotografías captadas por Google Maps, los obstáculos que rodean la línea fronteriza que separa a los dos países.

“La frontera sur (de EE UU) es un espacio que se ha reducido a metáfora”, declaró el artista en un artículo que publicó The Intercept. La resistencia que Begley encuentra en la construcción del muro no sólo es geográfica, también social por la cantidad de propiedades que alberga el extenso territorio.

El video tiene datos que estimó el diario estadounidense Washington post. El medio calculó que la inversión para la edificación del proyecto es de US$ 25 mil millones y no US$ 12 mil millones como señaló el gobierno del magnate.