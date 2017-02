Subió al auto de un desconocido y vivió una pesadilla, pero todo acabó gracias a Facebook

Dos semanas de terror vivió una joven de 18 años de edad que fue secuestrada y abusada sexualmente por varios hombres en una vivienda de La Plata, Argentina.

Fue rescatada después de pedir ayuda vía Facebook.

La jovencita llamada Clara se encontraba en una plaza con una conocida cuando conoció a un sujeto de 38 años de edad que se hacía llamar Pablo. Este la invitó a subir a su vehículo.

“Fuimos a su casa. Ahí me ofrece droga. Me pedía que tome cocaína. Yo ya había tomado alguna vez. Después le dije que no quería más, que me quería ir a mi casa”, relató la chica.

La situación se convirtió en una pesadilla, pues el sujeto abusó de la joven y permitió que otros hagan lo mismo.

“Me amenazó con la pistola, me pegó. Me pidió que tenga relaciones con él, le dije que no y abusó de mí. Me tiró a un colchón, me ató. Estuve todos esos días tomando cocaína obligadamente. Me obligó a tener relaciones con otras personas”.

La madre había denunciado la desaparición de su hija ante la policía, pero sin ningún resultado. El último jueves recibió un mensaje en Facebook con las referencias del lugar donde estaba secuestrada y pidió ayuda nuevamente.

Al llegar al inmueble sospechoso, un hombre dijo a la policía desconocer el paradero de la chica, pero desde el interior una voz dijo “acá estoy”. En ese momento se produjo la intervención.

El sujeto aprovechando el pánico logró escapar y se encuentra prófugo.