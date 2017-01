YouTube: colombiana con nervios de acero se enfrenta a un ladrón armado

Un momento dramático en YouTube. Una mujer colombiana demostró tener sangre fría al enfrentarse a un ladrón armado que ingresó a un negocio en la localidad de Popayán, departamento del Cauca, Colombia.

Las cámaras de seguridad grabaron la impresionante escena que ahora está en YouTube. En las imágenes se ve cómo la víctima, identificada como Ángela Cleves, es sorprendida por el delincuente, pero no le tiene miedo.

“Yo forcejeo con él, me dice que si cree que no es capaz de matarme, en eso me hace el disparo y me pega una patada. Por último, me veo rendida y es ahí cuando me arrebata el bolso y sale corriendo”, relató la protagonista del clip de YouTube.

Debido al impacto de la escena, los trabajadores no pudieron hacer nada y se quedaron sin reacción.

“En la entrada también le colocan un revólver a mi esposo y, de esa forma, lo intimidan para que él no haga nada. Había mucha gente en los alrededores, pero nadie, absolutamente nadie, hizo nada”, comentó Ángela Cleves.

Al final el asaltante se salió con la suya, pues le quitó al bolso a la mujer -donde había al menos 80 millones de pesos colombianos- y se dio a la fuga. En la puerta le esperaban sus cómplices en una moto.

El dinero robado era para el pago de trabajadores y la compra de materiales que se utilizan en la construcción de viviendas de interés social en la zona, informa el portal Caracol.