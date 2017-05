Mordzinski, el fotográfo de los escritores

Managua

El perfil de Jorge Luis Borges capturado en su universalidad o el rostro de Ernesto Cardenal que contiene pensamientos son algunas de las obras que expone el fotógrafo argentino Daniel Mordzinski como parte del encuentro de narradores “Centroamérica cuenta 2017”, en Managua.

Aunque reconocer a sus personajes no es difícil, como a Santiago Roncagliolo congelado en el aire dentro del cráter de un volcán en Nicaragua, sus imágenes, más que a los protagonistas, nos muestran el rostro de las letras, dijo Mordzinski, conocido como “el fotógrafo de los escritores”, en una entrevista.

“Me paso la vida intentando ponerle rostro a la literatura”, explicó el artista argentino, que asegura haber retratado a más de un millar de escritores en 39 años de carrera.

Así cobran fama las llamadas “fotinskis”, en las que el español Alfonso Mateo-Sagasta besa una guacamaya, o el argentino Rodolfo Fogwill se acuesta en el suelo con una cámara, o el también argentino Andrés Neuman toma el mando de un avión.

Cuando se trata de un escritor, no importa el apellido: pudo llamarse Julio Cortázar, o Julio Cabrales, el genio nicaragüense es considerado demente por quienes no lo conocen.

“Reivindico tratar con el mismo respeto a un escritor que ha ganado un Nobel como a un joven novel que va a publicar su primer libro”, remarcó Mordzinski.

En su muestra en Nicaragua, titulada “Objetivo Mordzinski. Un viaje al corazón de la literatura hispanoamericana”, el autor afirma que expone al público “a un viaje infinito”.

“También a los márgenes de las ficciones, de los sueños, de una lengua que une tanto a países de América Latina con España, y finalmente me voy a exponer a que, después de 39 años, mi trabajo llega a Managua, que ha sido capital de muchos sueños”, puntualizó.

La obra, organizada y producida por Acción Cultural Española, es “un proyecto amoroso, para no utilizar la palabra ambicioso, (porque) me han dado carta blanca para contar esta historia de la mejor manera posible. No es solamente una metáfora”, resaltó.

Parte de la muestra contiene una “caja mágica” que incluye fotografías cuyos negativos se perdieron en 2013, y que algunas personas le han entregado, para intentar reparar el daño que le dejó sin más de 50.000 imágenes realizadas en 27 años de trabajo.

Cerca de 200 “rostros de la literatura” protagonizados por Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Gioconda Belli, Claribel Alegría, Sergio Ramírez, entre otros, son expuestos en el Centro Cultural de España, en Nicaragua, desde hoy hasta el próximo viernes.

Mientras el público admira su trabajo, Mordzinski aprovechará para fotografiar a sus personajes, porque “nunca se acabarán los escritores”.

“A veces, eso me mantiene joven, me mantiene vivo”, confiesa.❧