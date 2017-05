Klaus Novais: “Los pueblos afro traídos a la fuerza aportaron mucho a nuestra cultura” [VIDEO]

Klaus Novais nació en Brasil y desde los 18 años ha dedicado su vida al arte. Si bien se inició en el teatro, la pintura lo cautivó y este año cumple 30 años desde que tomó ese camino. Para celebrarlos, usa su talento y rinde tributo a la cultura afroperuana.

¿Cómo llegas al Perú?

Vine en el 2014 porque soy casado con alguien del cuerpo diplomático de Brasil, así que viajo constantemente. Cuando vine me encontré con la cultura afroperuana, que conocía poco, pero por la influencia de la cultura afroamericana del Brasil me acerqué más.

¿Cuál fue tu primer contacto con la cultura afroperuana?

Fue por el poema ‘Me gritaron negra’, de Victoria Santa Cruz. Soy alguien que tiene su base inicial artística en el teatro y ella es muy reconocida en el teatro mundial. Cuando llegué, Victoria ya había fallecido y yo siempre tuve la esperanza de conocerla.

Eso quiere decir que la escuchaste cuando aún estabas en Brasil.

Sí, tenía 18 años. Eso fue hace 30 años, cuando me inicié en las actividades artísticas. Al venir, me reencontré con la cultura afroamericana. Así que busqué a la familia Santa Cruz y quedé encantado.

¿Cuánto tiempo te dedicaste a estudiar la cultura afroperuana antes de empezar a pintar los cuadros que ahora están en tu exposición?

Casi un año. En Brasil vivimos un poco aislados de América Latina por el lenguaje, pero aquí pude escuchar a Eva Ayllón, Susana Baca y supe más de otras personalidades más tradicionales como Lucha Reyes o el ‘Zambo’ Cavero. Me encantó.

¿Y cuánto te tomó preparar tu colección ‘Ojos negros’?

Los dos últimos años. Son 18 pinturas y pude haberlas hecho más rápido, pero tuve varios viajes y necesitaba resolver algunos asuntos familiares, así que paré por unos meses. Cuando retomé, estaba mucho más inspirado.

¿Qué ventajas te dio ser autodidacta?

Siempre hice por mi cuenta mis dibujos y pinturas. Creo que eso hace que mi trabajo sea poco probable de verlo en otros artistas. Ser autodidacta me ha servido para marcar mi estilo. He intentado traer toda esta carga de emociones en Brasil de la cultura afro, ya que siento que aquí también es muy importante y al Perú creo que no le falta nada para que se valorice aún más su cultura.

Como brasileño, ¿qué es lo que te llama más la atención de la cultura afroperuana?

Que es muy cercana a la cultura afrobrasileña. Creo que todo el país tiene mucho por ganar. Siento que aquí falta lo mismo que en Brasil, que es un reconocimiento más justo de los pueblos afro que fueron traídos a la fuerza y aportaron mucho a nuestra cultura. Les debemos mucho y vivimos en una época en que deberíamos dejar de hablar de prejuicios. Siento mucha pena porque no todo está cambiando para mejor.