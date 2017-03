Korina Rivadeneira molesta por comentarios de Leslie Shaw

Korina Rivadeneira no se quedó callada y le envió un fuerte mensaje a Leslie Shaw, expareja de Mario Hart. La modelo venezolana se mostró incómoda de que la cantante hable constantemente del piloto.

“Me molesta que siempre esté encima. No sé qué busca, imagino que tiene una finalidad, pero no sé cuál es. Hay que dejarla hablando, no se gana nada discutiendo con ella. Lo que opine, no me importa”, dijo Korina al diario Trome.

PUEDES VER: Instagram: Alessandra Fuller presume su figura en bikini | FOTO

"En esta vida nada es imposible y el que quiere cantar, lo puede hacer, trabajándolo. Si te gusta, lo vas a lograr. En cualquier momento. Hay otras personas como ella (Leslie Shaw) que de chiquita lo trabajó, nació con eso y es aplaudible porque es una artista. Está bendecida con esa linda voz. Pero si hay otras personas a las que les gusta, les apasiona, y quieren comenzar a trabajarlo, déjalo en paz, que lo haga y lo trabaje”, dijo hace unos días Korina, defendiendo al piloto de las críticas de Shaw.

Pero Korina no es la única que le ha enviado un mensaje a Shaw, ya que Milett Figueroa también se refirió a las burlas de Shaw por sus desafinaciones cuando cantó en el Miss Supertalent 2016.

“Me parece que (Leslie Shaw) una persona talentosa que canta bien. (…) Soy muy relajada en ese aspecto. Si me imitan o no me imitan, algo debo tener en su cabecita o estar en su cabecita, me imagino, porque no por estar en un programa de televisión va a imitarme. Nadie la obliga a ella a imitar”, expresó Figueroa.