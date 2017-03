Michelle Soifer hace terrible confesión contra Erick Sabater y podría destruir su imagen

Michelle Soifer arremete contra su expareja Erick Sabater, demostrando así que no le guarda ningún cariño especial pues reveló que el modelo le fue infiel y le compraba ostentosos regalos. La cantantearremete contra su exparejademostrando así que no le guarda ningún cariño especial pues reveló que el modelo le fue infiel y le compraba ostentosos regalos.

Twitter. “La chica de New York del ampay, tú estuviste con ella cuando me operé y me quieres poner a mí de infiel cuando tú hacías tus porquerías", escribió Michelle Soifer. Hace unas horas se mostró un ampay de Sabater con una joven de Estados Unidos por lo que Michelle Soifer se manifestó en“La chica de New York del ampay,y me quieres poner a mí de infiel cuando tú hacías tus porquerías", escribió Michelle Soifer.

“Quieres pintarme de infiel a mi cuando tú te metías con una colombiana en cada viaje y en Arequipa también estuviste con otra”, contó.

Además, dejó entrever que existe un secreto que destruiría la imagen del modelo. "Hay algo que ni las mismas michilovers saben y si hoy no lo he dicho es porque no soy víctima jamás (...) Lo que nunca te perdonare es algo que mantendré en mi reserva porque es muy delicado pero solo será cuando yo lo decida", agregó.

Pero no sólo eso, Michelle Soifer dio entender que ella le compraba regalos cuando viajaba a Estados Unidos. “Te olvidas las maletas de zapatos y ropa que traía EE.UU. Todo lo que te compraba porque tú te sentías mal ya que yo ganaba tres veces lo que tú”, escribió.

La chica de New York del ampay tú estuviste con ella cuando me operé y me quieres poner a mi de infiel cuando tú hacías tus porquerias — Micheille Soifer (@MicheilleSoifer) 28 de febrero de 2017

Aquí quieres pintarme de infiel a mi cuando tú en rd te metías con una colombiana en cada viaje y en arequipa también estuviste con otra — Micheille Soifer (@MicheilleSoifer) 28 de febrero de 2017

Te olvidas las maletas de zapatos y ropa que traía todo lo que te compraba porque tú te sentías mal ya que yo ganaba tres veces lo que tú — Micheille Soifer (@MicheilleSoifer) 28 de febrero de 2017