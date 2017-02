Óscar 2017: Director de "Moonlight" se pronunció tras polémico error

El director de "Moonlight", Barry Jenkins, se pronunció sobre el polémico error cometido en la ceremonia de los Oscar 2017 cuando anunciaron la categoría a Mejor Película.

Barry Jenkins destacó la grandeza que tuvo el equipo de "La La Land" al aceptar el nuevo fallo de la Academia que, por error, anunció primero como ganador de este rubro al musical de Damien Chazelle.

"No tengo explicación (para el error), las cosas pasaron", dijo Jenkins, de 37 años de edad y una trayectoria de poco más de una década. "Yo solo vi dos cartillas y, bueno, las cosas ocurren. (Cuando anunciaron el error) yo quería ver el sobre (del ganador) y Warren (Beatty) se negó a mostrársela a cualquier antes que a mí, así que vino y me la mostró y me sentí mejor después de lo que pasó", dijo el cineasta durante una conferencia de prensa posterior a la entrega de trofeos.