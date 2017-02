'Amor, amor, amor' publica foto reveladora de Ivana Yturbe pero ella los desmiente así | FOTO

El popular programa de espectáculos, "Amor, amor, amor", conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre presentó esta tarde un reportaje hablando de la supuesta soltería de la modelo Ivana Yturbe. En el informe presetaron una foto que habría publicado la modelo con la siguiente descripción: "Soy libre como el aire".

​El reportaje del periodista Christian Manchego de 'Amor, amor, amor' utilizó una foto que no es de Ivana Yturbe. Ante ello, la joven modelo compartió una captura de pantalla con una leyenda que dice: "Esto debe ser una broma @rodgonzalezl esa no soy yo me encanta ver su programa pero la de esa fotito no soy yo".