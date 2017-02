Ceviche de Tiburón: Superó los 300 mil espectadores

La comedia peruana, que trae un importante mensaje ecológista, 'Ceviche de Tiburón' cumplió una expectante semana en la cartelera local, donde parece que tendrá para rato. Protagonizada por experimentados actores, donde destacan: Gustavo Bueno, Sergio Galliani y juveniles rostros, la historia ha logrado llevar más de 300 mil espectadores, a solo una semana de estar en las salas.

En total, han sido 305 mil personas que ya disfrutaron las aventuras de la película de Daniel Winitzky, que nos presenta a Pato (Manuel Gold) y Gato (César Ritter), a quienes se les suma una extensa lista de talentosos actores del cine y la televisión local, entre quienes encontramos a: Wendy Ramos, Carlos Carlín, Andrés Wiese, Francisco Aronsson, Dayiro Castañeda, Magdyel Ugaz, Pietro Sibille, Michelle Soifer, Julian Legaspi, Lucho Cáceres, entre otros.

Entre el elenco, se sumó una gran sorpresa, la del actor Carlos Alcántara, quien hace una especie de narrador. "Fue una sorpresa que me convocaran, La película ya estaba hecha cuando me convocaron para narrar la película. Tenía la barba larga en ese tiempo así que me prestaba para ese papel y para que sea un poco más creíble esta historia tan disparatada, pero que es un pretexto para dar un gran mensaje sobre la conservación del mar", dijo el popular 'Machín'.