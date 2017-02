Mario Hart y su polémico comentario sobre el trabajo de Leslie Shaw | VIDEO

Mario Hart fue invitado al programa conducido por la Chola Chabuca y tuvo un duro comentario para su exnovia Leslie Shaw, quien ahora trabaja conduciendo el programa de espectáculos ‘Amor de verano’ junto a Tilsa Lozano.

La Chola Chabuca inició mencionando que a ella le agradaba mucho Leslie Shaw y que la conoce desde hace años, pero que le llamaba la atención que, pese a que decía querer estar alejada de los espectáculos, ahora conduce un programa sobre eso.

“Uno nunca puede decir ‘nunca’ porque no sabes cuál será tu destino. Con la plata baila el mono”, dijo Hart, dando a entender que la rubia habría cambiado de opinión por el pago que le ofrecieron para conducir el programa.

Cabe señalar que Krayg Peña acaba de ingresar al reality ‘Esto es Guerra’ e hizo un pedido desde un inicio: ya que Mario Hart pertenece al equipo de Los Leones, el modelo solicitó ser enviado a Las Cobras.

"No me llevo bien con él (Mario), es algo que no puedo ocultar, además lo sabe todo el mundo. ¿Los motivos? Los dije en su momento y creo que aquí no está bien decirlo", dijo Krayg, quien no dudó en ningún momento en mostrar su rechazo hacia el piloto.

Luego de ser anunciado como parte del equipo Las Cobras, se notó la incomodidad de Mario y fue eso lo que causó que Peña no tenga reparos en opinar sobre Hart. Además, le lanzó una dura advertencia.

"Me dio cólera que se haga el triste y se lo dije en su cara. Le dije que debería estar triste cuando nos pongan a competir", expresó el venezolano.