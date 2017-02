Christian Domínguez aclara detalles de su polémica relación con Isabel Acevedo| VIDEO

acudió al set de la Chola Chabuca con los integrantes de la ‘Gran Orquesta Internacional’ y dio a conocer detalles de su polémica relación con la bailarina Este sábado Christian Domínguez con los integrantes de la ‘Gran Orquesta Internacional’ ycon la bailarina Isabel Acevedo.

La semana pasada su amiga Michelle Alexander estuvo en el set de Ernesto Pimentel y emitió fuertes comentarios sobre su nueva pareja. “Yo no soy su mamá, soy su amiga. Lo único que espero es que no lo saque una academia de baile (Isabel)… Si es feliz que lo sea pero cuide su platita nomas le digo”, sostuvo la productora.

Ante esto, Dominguez señaló: “Ella sabe que soy muy intenso. Sabe que soy mano abierta con todo el mundo. Me da gracia que hablen de la familia de Isabel. No saben que la familia de Isabel tiene más (dinero) que yo. Ellos no saben de donde viene su familia”.

Además, explicó que Isabel Acevedo finalizó su relación con bailarín antes que empiece un romance con él. “Eso también se sacó de contexto. Ella ya había finalizado su relación pero jamás ella dijo cuando terminó su relación y se habló todo mal”, dijo.

Además, indicó que lo más probable es que pida el divorcio a Karla Tarazona de manera oficial. “No lo hemos pensado (el divorcio) pero lo más seguro es que pase”, señaló.

“Trato de estar lo más tranquilo posible. La gente es mal. Siempre opina y habla. Solo lo que quiero es que la gente que está mi alrededor esté feliz y yo ahora lo estoy”, indicó sobre las críticas.

Finalmente le dedicó unas palabras a su pareja actual.“Parte de esta nueva etapa de mi vida es no exponer parte de mi vida. Quiero agradecer que no haya tirado la toalla. Que te hayas subido a este micro porque mi vida no es tan fácil”, sostuvo entre lágrimas.