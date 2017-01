Stephanie Cayo enamoró a sus seguidores con su talento | VIDEOS

Stephanie Cayo suele sorprender por su talento en la actuación, pero esta vez la modelo comprobó que también es buena en el canto y publicó dos videos en los que se le ve entonando una canción al ritmo del teclado.

En menos de una hora, la joven consiguió gran cantidad de comentarios en los que resaltan lo bien que canta y lo bella que era la canción ‘Million reasons’. “Te admiro, me encanta como eres”, “tu voz es maravillosa”, “cantas increíble”, “te queremos mucho”, escribieron sus fans en los comentarios.

Million Reasons... @juanriveros Un vídeo publicado por Stephanie Cayo (@unlunar) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 7:42 PST

✨ Un vídeo publicado por Stephanie Cayo (@unlunar) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 7:49 PST

Cabe señalar que la encuesta realizada por La República de las ‘25 peruanas más bellas del 2016’ fue encabezada por Stephanie Cayo, quien el año pasado cobró protagonismo por su participación en “Club de cuervos”, la primera serie en español que grabó Netflix.

Stephanie no solo ha compartido un video cantando solo esta vez, semanas atrás, la actriz cantó con mucho sentimiento “See You Again” de el rapero Wiz Khalifa, tema que se le dedicó al fallecido actor Paul Walker en la película.



Pero la joven no lo hizo sola sino al lado de Maya, una integrante de su familia. “Esto pasa normalmente un sábado en grabación. Rapeamos y rapeamos y ni la tenaza de pelo de Lizette nos detiene”, escribió en Facebook junto al video Stephanie Cayo.