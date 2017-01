Cantante Madison Beer pasó bochornoso momento con su bikini en la playa| FOTOS

La cantante Madison Beer tiene solo 17 años y ha tenido que atravesar por un difícil momento. La joven fue captada en la playa junto a a su novio mientras disfrutaban de un día soleado, sin imaginar que sufriría un descuido con su ropa de baño.

Madison se encontraba luciendo un bikini blanco, por lo que paparazzis se escondieron para tomar imágenes de la joven, aunque al final terminaron registrando un bochornoso momento para la cantante y su novio.

El bikini de la joven quedó manchado debido a que a ella le vino su periodo y fue su novio quien notó el hecho y le advirtió a la cantante. Ambos sorprendieron a sus seguidores, ya que sonrieron por el hecho y en vez de esconderse, continuaron disfrutando de su día de playa.

Tras esto, en redes sociales criticaron a la joven y ella no dudó en responderles mediante su cuenta de Instagram. “Es muy extraño que sea un gran dilema para algunas personas. Las chicas tienen sus períodos. Las chicas a veces sangran a través de los tampones porque los períodos pueden ser extremadamente impredecibles”, escribió la cantante.

“Si dices que es grosero, poco limpio, etc., etc., deberías probar sacar tu cabeza de tu c... y enfocarte en problemas más grandes, en vez de ocuparte de alguien teniendo una mancha de período. No soy un robot. Soy mujer. Soy humana y estoy orgullosa”, finalizó.