Lali Esposito: Actriz de 'A los 40', hace confesiones de fin de año

La joven actriz argentina, Lali Esposito, quien fue una de las protagonistas de la taquillera película 'A los 40', se confesó para una revista de su país,. donde dejó, al descubierto, sus temores, sus pasiones y cómo puede dominar su 'ego', por el cual, algunas figuras del mundo del espectáculo no tienen los pies sobre la tierra. "Yo tengo como un pánico a dejar de sentirme yo. Me alejo de la gente que es arrogante o agrandada, no me gusta estar en ese lugar. Si todos me dicen que soy linda y me halagan permanentemente, empiezo a sentirme incómoda. Necesito gente que me diga la verdad. Cuesta, pero lo prefiero mil veces", dijo en pelos en la lengua.

Con 25 años, recién cumplidos, la también cantante señaló cómo enfrenta los momentos de crisis. "Cuando atravieso una situación difícil intento encontrarle lo positivo, pero porque el resto de mi vida es positiva: mis amigos, mi familia, la gente que trabaja conmigo. Si todo fuera negativo, capaz me lo tomaría diferente. Por otro lado, no sé si es un secreto, pero a mí me aliviana mucho ser auténtica. No hago un personaje. Lo que se ve de mí es lo que soy. Y creo que eso me permite surfear los momentos malos desde el lugar más honesto que tengo, que es mostrarme como soy".

La recordada pareja, en la ficción, de Andrés Wiese en 'A los 40', acaba de cumplir 25 años y confiesa que se encuentra en uno de sus mejores momentos. "Cumplí 25 y me doy cuenta de que estoy más grande. Noto en mí los valores que me inculcaron mis padres y me siento verdadera, diciendo lo que pienso y 'bancándomela'. En lo profesional, compuse canciones desde un lugar en el que nunca había escrito. En mi primer disco, 'A bailar' (2014), hablaba sobre cosas más banales. En cambio, este es más genuino. Por eso se llama 'Soy': tiene que ver con estar siendo la persona que creo que voy a ser el resto de mi vida o, al menos, parecida".