¿J.lo y Drake, enamorados?

Jennifer López vuelve a hacer noticia pues acaba de publicar en su cuenta de Instagram una foto junto a Drake en la que se les aprecia muy cariñosos, alimentando así los rumores de un posible romance.

J.Lo tiene 55,2 millones de seguidores en la mencionada red social y solo en una hora, la foto ya ha alcanzado los 282.000 'me gusta' y más de 11.000 comentarios.

PUEDES LEER:Jennifer López cancela shows para celebrar la Noche Buena en familia

No es la primera fotografía que la cantante publica de ambos juntos: de hecho, fue la imagen que subió hace dos semanas de la visita de Drake a su espectáculo All I Have en Las Vegas la que levantó los rumores de su posible relación. Ahora varios medios aseguran que ella y Drake van a celebrar juntos el año nuevo.

Además de la nueva foto, los más de 31 millones de seguidores de la cuenta de Instagram de Drake también pudieron ver varias imágenes que el cantante canadiense publicó mientras disfrutaba del espectáculo de Jennifer Lopez en Las Vegas. Eso, sí, ya hay quien se pregunta si la foto es una 'inocentada', pues la han publicado el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Aunque por ahora lo único que es seguro es que están trabajando juntos en un nuevo proyecto musical.