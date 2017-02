Juan Carlos Oblitas: “Es un alivio que Farfán ya tenga club”

Jefferson Farfán y Juan Carlos Oblitas, quien sin dudar se pronunció sobre la reciente llegada de la ‘Foquita’ al Lokomotiv de Moscú de Rusia y el regreso del ‘Loco’ a Universitario. La vuelta a las canchas de Juan Manuel Vargas ha sido motivo de alegría para el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol,, quien sin dudar se pronunció sobre la reciente llegada de la ‘Foquita’ al Lokomotiv de Moscú de Rusia y el regreso del ‘Loco’ a Universitario.

“Siento mucha alegría, un alivio y una fe enorme que cuando empiece el torneo en Rusia, porque hay países en Europa que paralizan sus torneos antes de Navidad hasta marzo por el frío, y uno de esos países es Rusia, entonces ya a partir de marzo que Jefferson comience a competir oficialmente va a estar mucho mejor todavía. Era una barbaridad que un jugador de su calidad esté parado”, señaló a RPP

El ‘Ciego’ no titubeó en asegurar que las características de Farfán, lo hacen un jugador necesario en la ‘Bicolor’. “Ricardo (Gareca) ha sido muy claro. No solo con Jefferson. La puerta de la selección no está cerrada para nadie. Si hay una debilidad por un jugador y lo que necesita la blanquirroja, es por Farfán. Sino que al estar tanto tiempo parado, era imposible que Ricardo lo haya tenido en cuenta”, agregó.

Sobre Vargas, dijo: “También me alegró por él, en el mismo caso que Jefferson, tal vez en menor dimensión, ha estado mucho tiempo parado. Está jugando en una posición que va a tener que adaptarse y rápidamente. Todavía no está físicamente, pero seguramente va a ser un jugador importante para Universitario y al igual que Jefferson estará en los ojos de Ricardo y cualquier técnico que tenga la Selección”.