Varios streamers famosos han quedado encantados con Betrayal.io, el nuevo juego que reemplazó a Among Us. ¿Ya lo probaste?

Al igual que Among Us, el objetivo de los jugadores de Betrayal.io es reparar su nave; sin embargo, no será una tarea sencilla, ya que habrá infiltrados (impostores) que buscarán eliminarlos en secreto.