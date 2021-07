Se encontró a jóvenes de distintas edades que no portaban mascarilla ni respetaban el distanciamiento social.

La madrugada de este domingo 18, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó distintas intervenciones en algunos distritos de la capital. La primera operación policial ocurrió en la cuadra dos del jirón Ayabaca en Comas. Los agentes del orden intervinieron a alrededor de 150 personas que no usaban mascarilla y no respetaban los protocolos sanitarios. En simultáneo, otras 70 personas fueron detenidas en el cruce de las avenidas El Parral y Universitaria, en una discoteca que no cumplía las medidas correspondientes y operaba como un bar. Por otro lado, la PNP intervino un bar en donde se encontraban alrededor de 100 personas.