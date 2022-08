El presidente Pedro Castillo señaló que se había sometido a sobornos y que eso había generado conflicto con la oposición. “Tiendo la mano por última vez para que, de una vez por todas, estas fuerzas políticas hagamos de una vez un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia. Lo que ha pasado es que no les gusta que me haya sometido a sobornos, no les gusta que me haya sometido a chantajes, y es que he mencionado que voy a cobrar las deudas históricas, más de 30.000 millones de soles para darle al peruano”, señaló el mandatario durante su participación en el 198 aniversario de la batalla de Junín. Tras percatarse de sus palabras, Castillo se corrigió por su Twitter, en el que omitió esa parte del discurso. VIDEO: TV Perú