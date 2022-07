Durante una entrevista, el aún ministro del Interior fue cuestionado por el paradero de Juan Silva y señaló que no se encontraría dentro del territorio peruano. Respecto a si cometió un error, solo atinó a negar lo dicho.

El aún titular del Ministerio del Interior, Dimitri Senmache, tuvo un tenso momento en una entrevista que ofreció luego de ser censurado por el Congreso. El periodista Jaime Chincha le preguntó si una de las razones por las que no se conoce el paradero oficial del exministro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Juan Silva se debía a la posibilidad de que declare en contra del presidente Pedro Castillo. Al respecto, Dimitri Senmache dejó entrever que Silva Villegas no se encontraba en el Perú. “Yo creo que una persona que se ha fugado del país tiene que ser encontrada sí o sí, sin importar que es lo que yo crea”, respondió. Ante ello, el periodista recalcó lo dicho por este último, pero Senmache solo atinó a negar que había mencionado que Juan Silva se encontraba fuera del territorio nacional. Asimismo, cuestionó el trabajo de Jaime Chincha. “Yo no sé dónde están estudiando ustedes periodismo. Dan pena”, comentó. VIDEO: Canal N.