Desde la sesión del Consejo de Ministros descentralizada en Huancayo, el presidente Pedro Castillo pidió disculpas a los dirigentes y protestantes del paro de transportistas que inició el pasado 28 de marzo. Según las declaraciones del mandatario, los líderes de las marchas habrían recibido dinero para armar las protestas. Tras el rechazo de las personas aludidas, el jefe de Estado manifestó: “Permítanme una vez más expresar mis sinceras disculpas a esta tierra wanka y al Perú si en algún momento ha habido una expresión mal entendida”. Asimismo, resaltó que no es necesario usar la violencia para hacer justos reclamos. “De la mejor manera, no tomando piedras, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando armas”, añadió. VIDEO: TV Perú