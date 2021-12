Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea de Breña, afirmó este domingo que el audio que difundirá este domingo Cuarto Poder pertenece a una llamada entre él y un miembro de la producción de dicho programa. Sánchez sostiene que el contenido de ese registro, que asegura fue grabado sin su permiso, no perjudicará a Pedro Castillo. “(¿Me asegura que no hay nada que pueda comprometer en estos audios al presidente de la República?) Definitivamente, no hay nada. ¿Por qué tendríamos que mentirle al país? No he ofrecido nada. Sí, me indigna la forma en cómo han actuado de grabarme sin mi consentimiento”, declaró. Video: Latina.