El presidente del Perú, Pedro Castillo, hizo un llamado a la unidad de los pueblos tras recibir el saludo de las misiones especiales extranjeras y autoridades nacionales. También manifestó que no se puede vivir aislado del resto de países y pidió hacer un esfuerzo “por invertir menos en armas o en cosas que no producen” y más en educación y salud. Asimismo, contó que gracias a sus padres pudo salir adelante. “Yo vengo de abajo. (...) Mis padres son iletrados. Mi madre no conoce una letra. Para mi padre, una simple raya significa su rúbrica. Pero, sin conocer una letra, hicieron todo el esfuerzo, incluidos todos mis hermanos, para hacerme profesional”, dijo. “Hoy entiendo que sí se puede. (...) Pero también hay muchas familias que se han quedado en este sacrificio por salir adelante. No las abandonemos, menos a las escuelas y a los niños. Hagamos algo por ellos”, agregó. VIDEO: Canal N