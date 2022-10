Alejandra Baigorria se mostró indignada por lo que le pasó a Flavia Laos en su closet sale. Como se recuerda, la ex chica reality denunció el robo de sus prendas. La empresaria de Gamarra le brindó su apoyo y advirtió a posibles hurtadores de su próximo evento. “Se ha puesto a llorar y todo. No ha posteado la cara de la chica porque obviamente ha seguido el protocolo de los policías”, dijo. “De verdad que da cólera, porque uno trabaja duro. Es más, yo tengo un closet sale este sábado, voy a estar ahí mirando todo, a ver que no se atrevan a llevarse ni un caramelo”, agregó. Video: América TV.