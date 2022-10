¡No se calla nada! Rebeca Escribens es una conductora carismática y directa que nunca se ha amilanado ante nada ni nadie y dice las cosas como mejor le parecen. En esta oportunidad, inició su bloque de espectáculos en “América Noticias” presentando cómo le quedaba el vestido que usó María Pía Copello en la premiación Latino Music Award por el que fue duramente criticada. La también actriz aprovechó la coyuntura para defenderla a capa y espada: “(…) Ahí está, María Pía Copello, ah. ¿Qué tal? Vengo acá a defender a todas las mujeres de mi edad, a mi promo. ¿Qué cosa es eso que uno no puede ponerse un vestido así? Uno tiene que aprender a diferenciar un vestido elegante y sensual. (…) Así que, por favor, dejen de molestarnos a las mujeres de cuarenta y tantos años en ponernos lo que nos dé la gana (…) Porque me amo y me respeto, me pongo el vestido de maría Pía Copello ”. VIDEO: “América espectáculos”