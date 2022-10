Angelo Fukuy y su esposa abrieron las puertas de su hogar a las cámaras de “Estás en todas”. Los esposos compartieron sus experiencias y contaron algunos detalles de su matrimonio; sin embargo, el cantante reveló un curioso e incómodo momento que vivió en su boda. Explicó que, a causa de los nervios, tuvo un lapsus y no le salía la frase del “sí, acepto”. “Fue unos segundos que me bloquee bastante... justo en ese momento y no sé por qué”, explicó. VIDEO: América TV