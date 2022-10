Paola Ruiz estuvo de invitada junto a su esposo en “Magaly TV, la firme”. La modelo explicó por qué ya no se le suele ver frente a cámaras. “Hasta ahora solo aparezco para promocionar mis jeans”, dijo. “Esta es la única entrevista que realmente he tenido”, le comentó a Magaly Medina. “Me encanta el mundo empresarial, me va superbién”, explicó. VIDEO: ATV