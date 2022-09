La conductora Janet Barboza no dejó pasar el gesto que tuvo ‘Giselo’ con su expareja en la final de “La gran estrella”.

¡No lo podía creer! Janet Barboza regañó a Edson Dávila en la última edición de “América hoy” por un detalle durante la final de “La gran estrella”. Resulta que el popular ‘Giselo’ se tomó una foto con Jean Paul Strauss, quien es el padre de uno de los finalistas del show y también la expareja de la ‘Señito’, con quien terminó hace años tras una infidelidad por parte del músico. “Cuídense del Judas. (Edson) Hizo de las suyas el fin de pasado, no se le ocurrió mejor idea que pedirle foto al innombrable. Bueno, cuando alguno de tus ex me pida una foto ya sabes lo que voy a hacer”, dijo Janet. VIDEO: América TV