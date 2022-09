¡Lo puso en su lugar! En una nueva ocasión, Rossana Fernández advirtió a Zumba de no robar besos a ninguna otra persona del set de “Esto es bacán”.

Rossana Fernández Maldonado se refirió al incómodo y televisado incidente que protagonizó junto a Zumba, luego de que este la besara sin su permiso en dos ediciones pasadas de “Esto es bacán”. Mientras Gian Piero Díaz y ella presentaban al nuevo jale del reality, la también actriz advirtió al chico reality que no replique sus comportamientos anteriores con él o la nueva participante. “ Me da mucha pena que lo repita con las demás participantes, no tienen por qué pagar tus ganas de chaparte a alguien, así que contrólate ”, le dijo la presentadora. VIDEO: Esto es bacán