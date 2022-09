La producción de “EEG” no aceptó la renuncia de Rafael Cardozo, quien se incomodó por las preguntas que realizaron sobre su vida privada.

Este lunes 19 de septiembre, Rafael Cardozo publicó un breve comunicado para renunciar a su estadía en “Esto es guerra”; sin embargo, este martes 20, la producción no quiso aceptarlas. Mister G se pronunció y, muy incómodo, dijo: “Esto lo leí al terminar el programa. El productor general le escribió a Rafael Cardozo, lo ha llamado hoy. Como todos los que están aquí, tenemos un contrato. Las renuncias no se hacen a través de redes sociales. Se avisan previa conversación con la producción y la gerencia. Es un trabajo, no un juego”. VIDEO: América TV