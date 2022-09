Christian Domínguez se pronunció tras la polémica con Karla Tarazona, al negarse a compartir escenario con ella en un evento de Carabayllo. Como se sabe, el cumbiambero había pedido que la conductora de TV baje del estrado para que su orquesta pueda hacer su presentación; por ello, explicó, para las cámaras de “Amor y fuego”, por qué no pudo estar en la misma tarima junto a su expareja: “Su trabajo es presentarnos, nos pidieron si podía estar en el escenario. Nadie puede estar en el escenario (…) No importa quién nos presente. En todos los eventos hay presentadores, nosotros no decidimos eso, cada uno trabaja en lo suyo. Querían seguramente que (Karla) esté en el escenario cuando esté yo, y eso no puede pasar, no porque sea Karla, sino (que no pasa) con ningún animador, nunca permitimos eso”. Video: Willax TV