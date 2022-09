Facundo González fue refuerzo de un participante de la “La gran estrella” el último sábado 17 de septiembre. En su paso por el programa, coqueteó largo y tendido con Gisela Valcárcel, y Johanna San Miguel no dudó en traer a conversación este hecho en “Esto es guerra”, indicándole al ‘guacho’ que le diga algo romántico a la ‘Señito’. El chico reality optó por cantar y, tras ello, dijo: “(Gisela) tú confía en mí que no te voy a defraudar”. Ante sus palabras, Paloma Fiuza intervino en la amorosa dedicatoria para hacer hilarante confesión. “ Gisela, no le creas, porque lo mismo me dijo. Me dijo: ‘No te voy a defraudar’ y pasó ”, sostuvo la ‘guerrera’. VIDEO: Esto es guerra