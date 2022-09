Raúl Romero protagonizó un curioso momento en “La voz senior”, la noche de este 7 de septiembre. Luego de que un concursante deleitara con una destacable interpretación de “I’ve got you under my skin”, de Frank Sinatra, y los cuatro entrenadores voltearan su silla, el rockero elogió la voz del participante. Sin embargo, no recordó que había compartido escenario en el pasado con el músico y Eva Ayllón le recordó de quién se trataba. “¿No lo reconoces?”, le preguntó la cantante a Romero. Fue ahí cuando la artista de música criolla develó el nombre del participante. “Lucho Calixto, el mejor trombón del Perú”. “ Ay, no, espero que me perdones ”, señalo Raúl, un tanto avergonzado. “Estos muchachos de ahora”, acotó Eva Ayllón entre risas. VIDEO: La voz senior