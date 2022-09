¡No lo dudó! Olenka Zimmermann deja por un momento su espacio en Willax, “Crónicas de impacto”, para hablar con “Amor y fuego” sobre su nueva faceta como modelo de Onlyfans, plataforma conocida por presentar contenidos para adultos. De acuerdo a la exconductora de “Al sexto día”, el buen recibimiento que tuvo su anuncio y las ganancias que ha generado para otras celebridades la motivaron a incursionar en esta plataforma. “Obviamente, es por la plata. No se trata de enseñar, se trata de actitud. (...) Yo no me calateo, me desnudo ”, dijo entre risas la también diseñadora de modas para las cámaras de ‘Peluchín’. Video: Willax