Tula Rodríguez no toleró saber que Fabio Agostini se alejará de la plataforma OnlyFans. Al respecto, Mario Hart dio a conocer la razón por la que el ‘Galáctico’ también se retirará de los eventos nocturnos.

“En boca de todos” sorprendió al asegurar que Fabio Agostini se retirará de OnlyFans. Ante la sorpresa de los conductores, Mario Hart dio a conocer que no solo se ausentará en esta plataforma, sino también de los eventos. En esta línea, la pareja de Korina Rivadeneira explicó a qué se debe esta decisión: “Yo les tengo malas noticias chicas, porque debo comunicarles que Fabio no solo va a dejar el OnlyFans, sino también esos shows de ‘calatería’ porque ya no se lo tienen permitido en ‘Esto es guerra’”. VIDEO: América TV